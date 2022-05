Polacy znajdują się "Po złej stronie torów". Hiszpański serial jest hitem Netfliksa

Rebel Wilson rozbawiła nas do łez. I to wielokrotnie, bo "Powrót do liceum" utrzymuje się na liście najpopularniejszych tytułów na Netfliksie kolejny już tydzień z rzędu. Wygląda więc na to, że jeśli polityczna poprawność podana jest w prześmiewczy sposób, to nawet ją akceptujemy.



Wynik: 26 punktów