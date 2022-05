Ale kino, a mówiąc kino, mam również na myśli seriale, się zmienia. Do głosu coraz częściej dochodzą kobiety i widać to we współczesnych produkcjach. Mamy "Ostre przedmioty", "Wielkie kłamstewka", "Mare z Easttown", a na polskim poletku "Odwilż" czy "Rojst '97". Kobiety w serialach zaczynają na równi z mężczyznami kreślić te "męskie" historie. Są tak jak i oni pokiereszowane, mają problemy, ale mają i siłę, by te problemy rozwiązywać. Co nie bez znaczenia - również kryminalne. Gatunek, zarezerwowany do tej pory dla dwuznacznych moralnie facetów, przejmują babki i okazuje się - no kto by pomyślał - że odnajdują się w nim świetnie. Bo też mają coś do powiedzenia, a ich perspektywa jako tych, które wielokrotnie musiały milczeć, bywa nierzadko ciekawsza. I pełniejsza, bo poza realizowaniem się w pracy, wciąż żyją pod społeczną presją realizowania się w domu, a jeśli nie mają możliwości, bywa, że cierpią.



Cieszy mnie fakt, że dojrzała i wyjątkowa aktorka zagra główną rolę w 4. sezonie "Detektywa". To na pewno wniesie do serialu pewną świeżość i - mam nadzieję - przyciągnie nowe grono odbiorców. Foster ma w swojej karierze wiele ciekawych ról, ale bodaj najbardziej zapamiętana jest ze swojej kreacji Clarice Starling, agentki z "Milczenia owiec", która staje oko w oko z Hannibalem Lecterem, portretowanym przez znamienitego Anthony'ego Hopkinsa. Baza w duchu "True Detective" jest, chciałoby się powiedzieć. W ostatnich latach niespecjalnie mogliśmy się cieszyć aktorką na dużym czy małym ekranie, czas więc to nadrobić.



Foster ma na swoim koncie też pracę jako producentka i reżyserka. Maczała palce w świetnych "Opowieściach z Pętli" oraz w "Black Mirror". W 4. sezonie "Detektywa" również będzie się realizować od tej strony - została producentką wykonawczą serii. Wśród ekipy producentów wykonawczych znajdują się też Nic Pizzolatto, Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak i Cary Joji Fukunaga. Za scenariusz odpowiadają Issa Lopez oraz Alan Page Arriaga. Lopez wyreżyseruje klika odcinków, w tym otwarcie 4. serii "True Detective".