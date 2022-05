"Bałam się nakręcić 2. sezon" - Kaley Cuoco szczerze opowiada o serialu "Stewardesa"

Kaley Cuoco: Nie, nawet nie przyszło mi to do głowy. I ciągle nie mogę w to uwierzyć. Na początku chyba chciałam zamknąć za sobą ten rozdział i po prostu pójść dalej! Bałam się nakręcić sezon drugi, bo nie byłam pewna, czy uda się nam zrobić coś jeszcze lepszego. Ale w końcu zdecydowaliśmy się na drugą część, która moim zdaniem jest nie tylko lepsza, ale ma też większy rozmach niż poprzednia. Poza tym zrobiliśmy coś jeszcze - mamy nie jedną, ale kilka głównych bohaterek. Kiedy zobaczyłam po przerwie dobrze znanych bohaterów i poznałam nowe osoby dramatu, miałam wrażenie, że wracam na łono rodziny. To była znowu… ostra jazda!



Czy denerwowałaś się przed rozpoczęciem zdjęć do sezonu drugiego?



Tak, i to bardzo. Ciągle zastanawiałam się, jak poprawić coś, co jest już dobre? Nieustannie stawiałam sobie nowe wyzwania i głowiłam się, jak rozegrać różne kwestie? A potem, kiedy dowiedziałam się, że zagram rolę pięciu Cassie, stwierdziłam "OK"! Wiedziałam, że muszę zapiąć pasy i zastanowić się, co zrobić, żeby każde jej alter ego było nie tylko wyjątkowe, ale też interesujące, żeby widzowie nie mieli wrażenia, że śledzą pięć wariacji na temat losów tej samej bohaterki. Bardzo dużo o tym myślałam i kosztowało mnie to sporo emocji. Wraz z moimi bohaterkami przeżywałam kolejne wzloty i upadki. To było szalone doświadczenie.