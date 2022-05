Masz ochotę na świetny serial kostiumowy? Wybraliśmy najlepsze tytuły

"Alienista" to trochę taki "Mindhunter", tylko że akcja ma miejsce w XIX wieku. A w zasadzie to pod sam koniec. Bo jednym z najważniejszych tematów tej serii są nadchodzące zmiany, które przeobrażą cały świat. Jednym z symboli tych zmian jest właśnie alienista, coś na kształt dawnego psychologa. W tytułowego bohatera wciela się tutaj Daniel Brühl, a celem jego postaci jest złapanie człowieka, który dokonuje seryjnych i wyjątkowo paskudnych morderstw. I bohater, i widzowie są świadomi, że to, co robi, jest przełomowe i w przyszłości zaowocuje rozwojem zupełnie nowej gałęzi nauki. A także pomoże poznać i łapać przestępców. Warto go obejrzeć choćby dlatego, że śledztwo, które prowadzą bohaterowie, zostało rozpisane tak uczciwie, że nawet kilka miesięcy po seansie pamiętam jego szczegóły.