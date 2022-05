Ile to razy polowaliście już z Harrisonem Fordem na Rutgera Hauera? Te wszystkie chwile z pewnością rozmywają się właśnie w waszych głowach niczym łzy w deszczu. To znak, że czas przypomnieć sobie "Łowcę androidów". Te zdjęcia, ta muzyka, to zakończenie... Istne arcydzieło, które nigdy się nie zestarzeje.



Film dostępny na Netfliksie tylko do 31 maja włącznie.