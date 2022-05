Disney bardzo chce zdobyć serca fanów. Krysten Ritter ma powrócić jako Jessica Jones

Daleko tym informacjom do potwierdzonych, ale serwis ScreenGeek podał, że Ritter ma wrócić do roli Jessiki Jones. Na razie jednak dziennikarz pisze o "tajemniczym projekcie", nie wiemy więc, czy będzie to nowy serial o nowych przygodach pani detektyw, czy może pojawi się gościnnie, podobnie jak Cox w "Spider-manie". Nie wiemy nawet, czy będzie to ta sama bohaterka, którą znamy z seriali Netfliksa, bo przecież w MCU trwa właśnie fascynacja koncepcją multiwersów, co może oznaczać, że owszem Ritter pojawi się w znanej roli, ale będzie to zupełnie inna osoba, z inną przeszłością i bez tych traum, które już zdążyła przeżyć.