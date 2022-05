Przypominamy najważniejsze wydarzenia z poprzednich sezonów "Stranger Things"

Will ma permanentnego pecha - najpierw zostaje uprowadzony, potem porwany a teraz… czuje się zepchnięty na drugi plan. Jego przyjaciele albo poznajdowali sobie dziewczyny, albo po prostu mają mniej czasu - nikt nie jest już tak chętny na ciągłe pykanie w D&D.



Mike i Nastka, już po pierwszym pocałunku, są teraz nierozłączni (ku irytacji Hoppera, który nakazuje dziewczynce zostawiać uchylone drzwi do pokoju, gdy chłopak ich odwiedza). Max jest z Lucasem, a Dustin upiera się, że na obozie letnim spotkał cudowną dziewczynę, Suzie, ale jakoś nikt mu nie dowierza. Próba połączenia się z Suzie przez radio kończy się przechwyceniem radzieckich audycji szpiegowskich. Okazuje się, że Rosjanie otwierają nowe międzywymiarowe wrota na Drugą Stronę. Ich siedziba znajduje się głęboko pod nowo otwartym centrum handlowym.



W tym samym centrum, a dokładniej w lodziarni, pracuje Steve - wraz z dawną koleżanką z klasy, Robin. Gdy Distinowi, Robin, Steve'owi i Erice (siostrze Lucasa) udaje się przetłumaczyć tajny przekaz, bohaterowie trafiają do podziemnej placówki, gdzie zostają schwytani i przesłuchani przez Rosjan - na szczęście wkrótce udaje im się uciec.



Tymczasem Nancy i Jonathan odbywają staż w "The Hawkins Gazette", gdzie dziewczyna musi zmagać się z powszechnym dla lat 80. seksizmem. Para łączy siły, by zbadać tajemniczą historię zdziczałych szczurów. Stworzenia są wykorzystywane przez Łupieżcę Umysłów (uwięzionego, ale żywego). Do swoich celów stwór opętuje Billy'ego.



Joyce, która z łatwością dostrzega wszelkie anomalie (jest już na nie wyczulona), wraz z Hopperem trafia do rosyjskiego laboratorium, skąd porywają naukowca imieniem Aleksiej. Pewien znajomy, Murray, pomaga im przetłumaczyć to, co Aleksiej wie o sowieckich planach ponownego otwarcia Drugiej Strony.



Bohaterowie są - jak zawsze - podzieleni na kilka mniejszych grup, również w czasie finałowego starcia we wspomnianym centrum handlowym. Jedenastce udaje się uwolnić Billy'ego spod kontroli Łupieżcy, a chłopak odkupuje swoje winy i poświęca się, by ocalić gang. W tym samym czasie Joyce, Hopper i Murray włamują się do podziemnej kwatery, aby dezaktywować maszynę, która wystrzeliwuje promienie energii o dużej mocy, wiercąc przejścia między wymiarami. By uzyskać kod do pokoju, w którym znajduje się maszyna, Dustin kontaktuje się z Suzie - ukochana chłopaka służy pomocą.



Gdy Joyce dezaktywuje aparaturę, potwór zostaje zabity, ale Hopper ginie w wyniku eksplozji… a przynajmniej tak się wszystkim wydaje. Jak już wiemy, schwytany przez Rosjan bohater powróci.



Jedenastka, która straciła moc po tej konfrontacji, musi radzić sobie w liceum w Kalifornii, do którego uczęszcza wraz z Willem. Jonathan i Joyce również przenieśli się do tego stanu - Jane Hopper jest teraz pod ich opieką.