Ekscentryczny duet (a w przeszłości również para) Die Antwoord postanowił wreszcie odnieść się do oskarżeń, publikując odpowiedź na ataki ze strony Tokkiego, Bena Crossmana i News24. Muzycy w przeszłości byli już oskarżani m.in. o homofobię i rasizm, a teraz doszła do tego cała gama zarzutów ze strony adoptowanego syna. Wspomniany Tokkie został adoptowany przez zespół w wieku 9 lat, później stając się poniekąd maskotką Die Antwoord (występował w klipach do poszczególnych hitów i reklamował ich gadżety). Teraz nie ma już z nimi kontaktu.



Tokkie - obecnie już 20-letni - twierdzi, że para adoptowała go wyłącznie ze względu na jego nietypowy wygląd, wywołany przez hipohydrotyczną dysplazję ektodermalną. W nakręconym przez Bena Crossmana dokumencie padły oskarżenia o stosowanie wobec niego przemocy, wykorzystywanie seksualne i zniewolenie. Yolandi i Ninja mieli nabijać się z jego choroby, obnażać się przy nim i jego młodszej siostrze oraz namawiać dzieci do tego samego. Wmawiali chłopcu, że jest diabłem. Mieli też zabierać dzieci do prywatnej kliniki, by pozbawiać je tam krwi - mówiąc, że to w ramach "krwawego rytuału". Zmuszali syna, by brał udział w aktach związanych z "czarną magią", odurzali i narażali na kontakt z pornografią i seks-zabawkami. Tokkie opowiedział o tym wszystkim, bo chciał, by świat poznał prawdę na temat Die Antwoord i dowiedział się, co go spotkało.