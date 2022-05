"Ród smoka" kontra. "Pierścienie Władzy". To ostatnia szansa, aby pojawił się następca "Gry o tron"?

To dziwny układ. Amazon kupił prawa do Tolkiena, ale nie dostał żadnych książek. Nie dostał "Władcy Pierścieni", nie dostał "Hobbita", nie dostał nawet "Silmarilliona". Wątpię, żeby dostali "Rudego Dżila i jego psa" czy "Liść, dzieło Niggle'a", ale dostali, jak mi się wydaje, dodatki i z nich chcą budować opowieść o Drugiej Erze. Rozgrywa się w niej wiele mitów, więc jestem ciekawy, co z nimi zrobili.