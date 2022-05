Laura była wtedy w młodym wieku, ale była już niezwykle ekscytującą aktorką - grała choćby w filmach Davida Lyncha. Nikogo nie dziwiło, że została wybrana do zagrania w "Parku Jurajskim". Ja z kolei byłem zadziwiony, gdy Steven do mnie zadzwonił. Nie rozumiałem tego. Byłem 20 lat starszy od Laury! Co wtedy było zupełnie zwyczajną różnicą między aktorem i aktorką w głównych rolach. Nie dotarło to do mnie, dopóki nie otworzyłem magazynu z artykułem pt. "Staruszkowie i dziewczęta". Ludzie tacy jak Harrison Ford i Sean Connery grający ze znacznie młodszymi osobami. A ja byłem na liście tuż obok nich. Pomyślałem sobie: "No weźcie, to nie może być prawda"

- podkreślił Sam Neill.