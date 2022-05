Miłość, śmierć, roboty i Netflix. Sprawdź, co nowego w serwisie

To już trzecia odsłona antologii „Miłość, śmierć i roboty”, tym razem otrzymamy 9 epizodów, co daje w sumie pokaźną liczbę 35 odcinków. A 35 odcinków to aż 35 odmiennych od siebie opowieści, odmiennych światów i każdy z nich w innym stylu. Siłą antologii jest to, że za każdym razem musimy wskakiwać do zupełnie innej rzeczywistości. To również ogromne pole do popisu dla kreatywności twórców. Wady? Tak, seria bywa nierówna, ale przytłaczająca większość odcinków na pewno was zaskoczy i to pozytywnie.