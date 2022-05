Muzyka Vangelisa jest rozpoznawalna na całym świecie, ale nie można jej sprowadzić jedynie do kompozycji filmowych. Jego symfonia chóralna Mythodea została wybrana przez NASA na oficjalną oprawę misji Mars Odyssey. Ostatni album studyjny "Juno To Jupiter" artysta wydał w 2021 roku. Pracował więc niemal do samej śmierci.



*Zdj. główne: screen z Talk to Al Jazeera - Vangelis: A message of hope/YouTube