Zachowawczy Jerry Bruckheimer jest zachowawczy - chciałoby się rzec. To on swego czasu okazał się największym orędownikiem udziału Johnny'ego Deppa w "Piratach z Karaibów". Walczył o aktora, ale ze względu na kontrowersje wokół osoby gwiazdora, Disney nie chciał słyszeć nawet o cameo Jacka Sparrowa w nadchodzącej części serii. Możliwe więc, że wytwórnia jest gotowa zmienić swoje podejście.



Chociaż odpowiedź Jerry'ego Bruckheimera nie pozostawia złudzeń, że stanie się to od razu, wydaje się jakby furtka do powrotu Johnny'ego Deppa do "Piratów z Karaibów" była otwarta. Disney nie chciał jego udziału w serii, kiedy cała opinia publiczna zwróciła się przeciwko niemu. Po felietonie Amber Heard dla "The Washington Post" uznano go bowiem za przemocowca i w Hollywood stał się radioaktywny.