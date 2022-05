Fenomen "Czarnego lustra" wynika z jego zanurzenia w otaczającej nas rzeczywistości. Możemy oceniać kierowców Ubera i sprzedawców na Allegro? A co, gdyby popularność stała się obowiązującą walutą? Charlie Booker wyciąga z naszego świata jakiś element, a potem wykorzystuje go jako przyczynek do pokazania go jako narzędzia terroru bądź zamordyzmu. To działa jedynie, kiedy fikcja wypacza to, co wokół nas. W tym momencie trudno sobie wyobrazić, żeby doprowadzić do tego w sensowny sposób. Jest zbyt grubo, więc jeśli zrobi się jeszcze grubiej, to już będzie kabaret.