Praca nad 3. sezonem "Wiedźmina" wre. Na planie zameldowały się dwie potężne czarodziejki

2. sezon "Wiedźmina" zawiódł oczekiwania fanów. Nie przeszkodziło mu to stać się hitem Netfliksa. Dlatego miliony użytkowników platformy na całym świecie czekają na jakiekolwiek informacje dotyczące 3. odsłony serialowej adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego. Jak do tej pory nie wszystkie rozbudzały nadzieję, że będzie lepiej. Nie chodzi nawet o zmiany względem oryginału, jakie Lauren S. Hissrich ma zamiar wprowadzić, tylko różnorodność etniczną nowych członków obsady.



Powodów do niezadowolenia fanów nigdy nie brakuje. Większość z nich wynika jednak z nieuzasadnionych uprzedzeń rasowych. Netflix nie przejmuje się takimi opiniami i robi swoje. Od ponad sześciu tygodni praca na planie 3. sezonu "Wiedźmina" wre. Dzięki temu możemy liczyć na jakieś przecieki dotyczące produkcji. Ponownie dotyczą one obsady i nowych postaci wprowadzanych do serialu.