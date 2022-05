Nie ma cwaniaka na Saula Goodmana. A raczej nie było, bo na Netfliksa wjechał "Prawnik z lincolna"

"Prawnik z lincolna" to przede wszystkim serial prawniczy i to w sprawach, którymi zajmuje się Haller tkwi jego serce. To zarazem największa zaleta i wada produkcji. O co chodzi? Już tłumaczę.



Główny bohater jest bardzo porządnym gościem. Tak, to prawnik po przejściach, ale w gruncie rzeczy bardzo dobry człowiek. Najtrudniejszy moment w jego życiu rozgrywa się, zanim zaczyna się fabuła serialu. Gdy go poznajemy ma już wystarczająco dużo siły, aby odzyskać to, co stracił w kryzysie. Twórcy kilka razy pokażą, jak walczy, jak niemalże upada, ale wiemy, że nie upadnie, że z tej akurat walki wyjdzie zwycięsko. Haller bowiem nie jest człowiekiem, jest herosem palestry.



Życie prywatne staje się więc tylko komplikacją, małym utrudnieniem w jego prawniczej karierze. Zamiast więc skupiać się na tym, co dzieje się w jego życiu, uwaga widza skierowana jest głównie na tych wszystkich nieszczęśników, którym prawnik z lincolna musi pomóc.