Od 1 kwietnia w sieci można znaleźć mnóstwo opinii, że "Morbius" to wręcz najgorszy film na podstawie Marvela w historii. Osobiście uważam takie opinie za nieco przesadzone i mimo wszystko za mocno skupione na ostatniej dekadzie. Nie zmienia to jednak faktu, iż Sony Pictures przygotowało produkcję równie idiotyczną i fatalną, co okropnie zwodniczą. Liczba fałszywych chwytów w każdym ze zwiastunów "Morbiusa" jest wręcz zatrważająca. Inna sprawa, że film z Jaredem Leto do dzisiaj cieszy się w sieci sporym powodzeniem jako... mem.



Nie można nawet powiedzieć, że "Morbius" w ten sposób zyskał drugie życie. Internauci z całego świata naśmiewali się z nowości Sony od samego początku i co nietypowe były to kpiny za pomocą pochwał. Dało się to zauważyć tak właściwie już od dnia jej premiery. "Morbius" był wychwalany tak bardzo ponad stan, że od razu dało się w tym wyczuć "szyderkę". Film Daniela Espinosy porównywano nawet nie tylko do innych produkcji Marvela bądź DC. W starciu z "żyjącym wampirem" poległy rzekomo największe klasyki amerykańskiego kina.