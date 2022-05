Do tego dochodzi obsług konsol poprzedniej i obecnej generacji. W tym przypadku wiemy, że dotyczy to konkretnie PlayStation 4 i PlayStation 5 od Sony oraz Xbox One i Xbox Series X|S od Microsoftu. Niestety aplikacji Disney+ nie znajdziemy na konsolach z rodziny Nintendo Switch.



Artykuł bazuje na informacjach ze strony preview.disneyplus.com oraz anglojęzycznej wersji serwisu+. Po premierze Disney+ w Polsce będziemy weryfikować, czy zapewnienia firmy co do obsługiwanych platform znalazły pokrycie w rzeczywistości na naszym rynku.