Amerykańska aktorka zeznawała łącznie przez cztery dni, podobnie jak wcześniej Johnny Depp. Złożyły się na to pytania ze strony jej własnych prawników i adwokatów byłego męża. Amber Heard próbowała w tym czasie przedstawić się jako ofiara przemocy ze strony Deppa i jednocześnie osoba, która zapłaciła wysoką cenę za mówienie prawdy. Wyznała choćby, że jej rola w "Aquaman and the Lost Kingdom" została drastycznie zredukowana. Na dziś aktorka nie może mieć nawet pewności, czy aby reszta scen z jej udziałem nie zostanie usunięta w ostatecznym montażu.



Problem w tym, że Amber Heard po prostu nikt nie wierzy. Internet obiegają dziesiątki kpiących kompilacji i artykułów podsumowujących padające z jej ust kłamstwa. Coraz więcej celebrytów otwarcie lub nieco po kryjomu deklaruje swoje poparcie dla Johnny'ego Deppa, a nawet skrawek nadziei na jego powrót do "Piratów z Karaibów" wpędza internautów w istne szaleństwo. Nic nie wskazuje na to, by ocena opinii publicznej miała się jeszcze odmienić. Zresztą sama Amber Heard ewidentnie sobie nie pomaga, co było widać w trakcie "grillowania" jej przez prawniczkę Deppa.