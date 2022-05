Thriller kryminalny podbija Netfliksa. Ta historia zainspirowała twórców "42 dni w mroku"

Co to dokładnie oznacza? W dużym skrócie mamy tutaj do czynienia z całkowicie fikcyjnymi postaciami, które stanowią jednak dosyć wyraźne odbicie prawdziwych osób powiązanych ze sprawą Haeger. Do zaginięcia kobiety doszło w czerwcu 2010 roku. Dzień jej zniknięcia wydawał się zupełnie zwyczajny - Viviana Haeger pożegnała swoje dzieci przed ich wyjściem do szkoły, a potem ślad po niej zaginął. Gdy jedna z córek wróciła do domu, już nie zastała tam matki. Pokój jej rodziców został poważnie przetrząśnięty, więc dziewczynka nabrała podejrzeń i poinformowała o sprawie ojca oraz ciotkę.