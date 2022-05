Andy Muschietti postanowił nadać nowy, filmowy wymiar jednej z najsłynniejszych powieści Stephena Kinga. W latach 90. dostaliśmy bowiem serial na podstawie "To", który dzisiaj wygląda nieporadnie. W ostatniej adaptacji powieści nie spodziewajcie się kiczowatej charakteryzacji i tanich efektów specjalnych. Groza wylewająca się z "To" i "To: Rozdział 2" wbije was w fotel.



"To" dostępne na Playerze, Netfliksie, Rakuten i Chili, a "To: Rozdział 2" znajdziecie na Playerze i Chili.