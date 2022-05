Netflix w sekrecie podrzuca seriale i filmy na długo przed premierą. Tak testuje hity

Po obejrzeniu wybranych tytułów testowi widzowie otrzymują do wypełnienia specjalną ankietę. Znajdziemy w niej m.in. pytania o to, co się podobało, co nie podobało, jak można by poprawić produkcję i jak prawdopodobne jest, że użytkownik poleciłby obejrzany tytuł rodzinie i przyjaciołom. Wszystkie informacje zwrotne są potem wykorzystywane do poprawiania i czasem zmieniania czekających na premierę Netflix Originals.