Można oczywiście spóźnić się do kina, żeby blok reklamowy pominąć. Ale nikt nie zna godziny rozpoczęcia seansu - można tylko zakładać, że zaczyna się kilkadziesiąt minut później niż ta wyznaczona. Poza tym w pewnym momencie gasną światła, co znacznie utrudnia znalezienie miejsca, a zawsze, przysięgam, zawsze trafi się jakaś rozkojarzona parka, która mimo że ma numerowane bilety, siądzie właśnie na twoich siedzeniach. Raz byłam świadkiem prawdopodobnie rekordu Guinessa w byciu nieogarniętym, kiedy jakieś małżeństwo musiało przesiadać się trzy razy w ciągu 10 minut, bo za każdym razem wybierało cudze miejsca. Nie pytajcie mnie, jak do tego doszło, cieszcie się, że finalnie nie dostali nagrody Darwina. I tak źle, i tak niedobrze. Nie ma nic fajnego w przeciskaniu się pomiędzy ludźmi, gdy już zgasły światła, mimo że na ekranie tańczy Michał Milowicz, śpiewając coś równie głupiego jak "teges szmeges fą fą fą". I nie, nie wybrałam się na film z Milowiczem, bo on już nie gra w filmach, a w reklamach.



Można też, zamiast do złego multipleksu, iść do romantyzującego kinematografię kina studyjnego, by siedzieć 2 godziny na niewygodnych krzesłach. Przesadzam oczywiście, by urozmaicić narrację, ale wierzcie mi albo nie, do dziś łupie mi w kościach, kiedy przypomnę sobie mój pierwszy seans w kinie studyjnym. To był jakiś film z Bliskiego Wschodu, trwał ponad 2 godziny, a na sali do wyboru były krzesełka jak z podstawówki. Siadłam więc na jednym z nich. Filmu nie pamiętam, pamiętam, że bolało. Oczywiście dramatyzuję, gdyż to część mojej natury, i od tamtego czasu w kinach studyjnych wiele się zmieniło. Dalej nagłośnienie i ekran są gorsze niż w multipleksach, ale jest tam całkiem przyjemnie, można by więc rzec: klimatycznie. Po wyjściu można też zapalić papierosa, zaciągnąć się nim jak Maklakiewicz, zarzucić szalik na lewe ramię i powiedzieć: ta współczesna kinematografia, dmuch, to odpowiedź na potrzeby kapitalizmu, napędzanego przez gospodarkę Zachodu, dmuch. Jeśli obok was znajdzie się jakiś student filmoznawstwa, możecie zapunktować, chyba że nie usłyszy, bo sam będzie mówił, że różowa sukienka głównej bohaterki to infantylizacja seksistowskich problemów w dobie gender. Czy jakoś tak.



Problem z kinami studyjnymi polega też na doborze repertuaru. Próżno tam zwykle szukać mainstreamowego kina, o którym mówi się wszędzie i którego plakaty zalewają miasto. A jeśli już taki seans się znajdzie, to jeden na trzy dni o jakiejś porze, która pewnie mi nie pasuje. Wciąż bywam czasem w kinach studyjnych i to częściej niż w multipleksach (brak reklam!), ale raczej na tych mniej popularnych filmach, co nie przeszkadza pośmiać mi się z kulturowego snobizmu.