Amber Heard praktycznie wyrzucona z "Aquamana 2". Fani Johnny'ego Deppa pieją z zachwytu

Wygląda więc na to, że długotrwała walka Johnny'ego Deppa i jego fanów przyniosła jakieś owoce. Szefowie Warner Bros. znaleźli się niejako między młotem a kowadłem. Nie mogli po prostu wyrzucić Amber Heard z obsady "Aquaman and the Lost Kingdom", bo to wywołało by oburzenie środowisk feministycznych i lewicowych. Jednocześnie widzieli, że nienawiść do byłej żony Deppa wśród wielu potencjalnych widzów jest ogromna (i to na długo przed rozpoczęciem obecnego procesu). Dlatego wybrali najtańszą opcję i po prostu pousuwali większość scen z Merą.