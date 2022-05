"Moja klientka była tak często bita w latach 2014-2016, że nabrała wprawy w zakrywaniu siniaków za pomocą All In One Correcting Kit firmy Milani Cosmetics" - stwierdziła na sali sądowej prawniczka Amber Heard. Problem w tym, że o ile aktorka nie potrafi podróżować w czasie, było to niemożliwe. Jak przyznał wywołany do tablicy producent rzeczonych kosmetyków, All In One Correcting Kit weszło na rynek dopiero w 2017 roku.