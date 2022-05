"Stranger Things" powraca z 4. sezonem. W końcu dzieje się to, na co miliony fanów czekało przez niemal trzy lata. Już dosłownie za chwilę, pod koniec trwającego właśnie miesiąca, na Netfliksie pojawi się kontynuacja jednego z największych hitów platformy. Wszystko wskazuje na to, że rozsadzi ona serwis od środka.



Netflix zorganizował już premierę pierwszego odcinka 4. sezonu "Stranger Things". Epizod mieli okazję obejrzeć twórcy i aktorzy powiązani z serialem oraz mała grupa przedstawicieli mediów. Powiedzieć, że ich reakcje są entuzjastyczne, to jak nic nie powiedzieć. Zachwalają oni nadchodzącą odsłonę produkcji, jak tylko mogą. To zresztą było do przewidzenia.