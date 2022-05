Na nowy krążek Kendricka czekaliśmy ponad 5 lat. Artysta postarał się wynagrodzić nam tę cierpliwość - to świeżutkie wydawnictwo jest podwójnym albumem składającym się w sumie z 18 numerów. Wśród gości są m.in. Beth Gibbons, Blxst, Amanda Reifer, Sampha, Taylour Paige, Summer Walker, Ghostface Killah, Kodak Black, Sam Dew i Tanna Leone. Do tej pory każdy z materiałów Lamara zapisał się w historii hip-hopu. Wątpię, by tym razem miało być inaczej. To jeden z jego najgłębszych i najbardziej złożonych projektów - odkrywczy, napędzany ambicją, chęcią komunikacji i rezygnacją z podążania łatwymi, utartymi ścieżkami.