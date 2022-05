Można się natomiast zastanawiać, dlaczego wciąż jeszcze nie doszło do swoistego zmęczenia materiału. Liczba gatunków proponowanych w polskiej telewizji naprawdę jest przerażająco skromna. Alternatyw do komedii, kryminału, telenoweli i romansu właściwie brak. Sam bardzo cenię próby opowiedzenia czegoś świeżego. Inna sprawa, że póki co najczęściej okazują się one nieudane. Rodzimi twórcy mają za to całkiem nieźle wypracowane filmy czy seriale kryminalne, więc ostatecznie zasiadamy przed ekranem, nawet jeśli po drodze trochę pokręcimy nosem.