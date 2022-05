Netflix dostał w kość i zmienia strategię. Na szczycie priorytetów mniej wydawania kasy i zero cenzury

Transformacji uległa filozofia firmy - co sugeruje oficjalnie opublikowany przez platformę Netflix nowy zestaw priorytetów. Jest to pierwsza aktualizacja zbioru wewnętrznych zasad od 2017 roku. Najciekawszymi elementami dokumentu, którego nowa nazwa brzmi "Netflix Culture - Seeking Excellence", wyróżnia się zdecydowanie postulat większej oszczędności.



W obliczu gwałtownego spadku cen akcji i toczącego się postępowania sądowego ze strony niektórych inwestorów, podobne założenie nie dziwi ani trochę. W dokumencie znajdziemy wzmianki o "mądrym wydawaniu pieniędzy subskrybentów" - stosunek danych do intuicji, identyfikacja systemowych problemów, kierowanie się efektem długoterminowym, a nie krótkoterminowym. W skrócie: chodzi o "finansową odpowiedzialność".



Interesujący jest też rozdział związany z cenzurą. Mowa tu o uszanowaniu "artystycznej ekspresji". Dowiadujemy się, że - choć "niektórym może się to nie spodobać" - serwis nie będzie cenzurować wybranych artystów i ich wypowiedzi, nawet jeśli część pracowników uzna je za szkodliwe. Padają tu dość mocne słowa: "Jeśli masz problem z zaakceptowaniem rozpiętości naszego kontentu, możliwe, że Netflix nie jest miejscem dla ciebie". Nieźle.



Upublicznienie podobnego dokumentu - który sam w sobie nie wprowadza, wbrew pozorom, żadnych rewolucyjnych zmian - zapewne ma też za zadanie ściągnięcie na siebie przychylnych spojrzeń. Nowe rozdziały nie oznaczają jeszcze drastycznej zmiany polityki - a ci z was, którzy liczą na mniej "politycznej poprawności" (w rozumieniu czegoś tak naturalnego, jak reprezentacja), powinni natychmiast ochłonąć. W dokumencie znajdziemy bowiem rozdział pt. "Reprezentacja ma znaczenie", według którego widzowie chcą oglądać rozmaite historie i bohaterów, a firma powinna odzwierciedlać tę różnorodność. I jest to stuprocentowa prawda.



Niewątpliwie jednak serwis czeka seria modyfikacji - miejmy nadzieję, że obejmą one również jakość netfliksowych produkcji.