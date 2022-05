Disney+ naśladuje Netfliksa, aby go pokonać. Serwis Myszki Miki rośnie jak szalony

Liczba użytkowników Disney+ rośnie jak na drożdżach. Według informacji The Hollywood Reporter, w ciągu drugiego kwartału 2022 roku platformie przybyło 7,9 mln subskrybentów, co oznacza, że łącznie jest ich już niemal 138 mln. Do prawie 222 mln Netfliksa coraz bliżej. Tym bardziej że serwis zaraz wejdzie na kolejne rynki.