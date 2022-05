Kurdej-Szatan usłyszała zarzuty w związku z pamiętnym wpisem na Instagramie. Teraz skomentowała sprawę

Kur*aaaaa!!! Co tam się dzieje!!! To jest kur*a straż graniczna??? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy!!! Jak tak można!!! Mordercy!!!!! Chcecie takiego rządu wciąż??? Który zezwala na takie rzeczy, wręcz rozkazuje tak się zachowywać???

- mogliśmy przeczytać w usuniętym później wpisie Kurdej-Szatan (pisownia oryginalna)