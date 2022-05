Świecki Szymon Hołownia wjechał na pełnej - ale w tym szaleństwie niewątpliwie jest metoda. "Mam dość" to świetna nazwa i świetne hasło. Naprawdę. Bo dość ma każda i każdy z nas - choć niekoniecznie tego samego. Dość musiała mieć też Marianna Schreiber - otoczenia męża, hejtu w sieci, bycia kobietą w Polsce. Jasne, że głupim homofobicznym tekstem sama ściągnęła na siebie gromy. Ale przecież dostawało jej się również za wiele innych, bzdurnych rzeczy - na przykład za bycie żoną swojego męża.



Wkraczając do polityki, Schreiber musiała odżegnać się od tego, czym podpadła. Za tweeta przeprosiła. W kolejnych wywiadach podkreślała też, że modeling to dla niej hobby. Przede wszystkim czuje pedagożką, terapeutką dzieci w spektrum autyzmu, działaczką społeczną. Mąż nie pomaga jej w wychowaniu dziecka i nie wspiera w działalności politycznej (niespecjalnie mnie to dziwi). Co więcej - pochodzi z ubogiej, pełnej przemocy rodziny, w której alkohol stanowił olbrzymi problem.



W oparciu o te hasła Schreiber buduje swój wizerunek osoby, która musiała przetrzeć się przez wiele życiowych trudności, po drodze zdarzało jej się błądzić, ale teraz walczy o zmiany na lepsze - w sobie i w Polsce. Nie mówię, że nie należy jej wierzyć - przeciwnie, zgrabne połączenie faktycznych życiowych zakrętów z polityczną strategią faktycznie może zdziałać cuda. Tym bardziej, że postulaty partii to - jak na razie - same ogólniki, które będzie można modyfikować w zależności od reakcji potencjalnych zainteresowanych tym kierunkiem. Polacy wciąż szukają politycznych alternatyw - takie "Mam dość" założone przez wściekłą żonę PiS-owca ("założyłam ją, bo państwo ma w du*ie potrzebujących!"), dla wielu może wydać się atrakcyjną opcją, jeśli tylko nie popadnie w żadną skrajność. Bo tych większość mieszkańców kraju nad Wisłą nie lubi.