W pierwszym odcinku serialu Royal Abbott wrzuca do dziury ciało zabitego syna Tillersona, tylko po to, aby za chwilę samemu zostać do niej wepchniętym. Niespodziewanie powraca na swoje ranczo. Gdzie był? Co się z nim działo? Za chwilę dowiemy się, że odbył podróż do przyszłości. Tajemniczy otwór umożliwia podróże w czasie. Skąd się wziął? Być może stworzyli go kosmici, na których w fabule zostanie potem zrzucona wina za zniknięcie góry. Ale to wszystko zamotane, co?