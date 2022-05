Polskie "The Office" jeszcze przed startem narobiło szumu w mediach. Po zapowiedzi wydawało się, że doczekamy strasznej krindżówy, tymczasem... wyszło naprawdę nieźle. Jasne, nie jest to poziom amerykańskiego "Biura", które jest najśmieszniejszym sitcomem, jaki powstał, ale Polacy wstydu nie zrobili. "The Office PL" pełne jest typowo polskich smaczków i odwołań do społecznej sytuacji, a to cieszy, że nie dostaliśmy kalki z zagranicznej serii. Nie udało się oczywiście uniknąć pewnej wtórności, ale 1. sezon serialu obejrzałam z rosnącym zadowoleniem i nadzieją, że dalej będzie tylko lepiej. Teraz się o tym przekonamy.