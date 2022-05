Amazon kasuje niezły serial, a fani otwierają szampana. Zaraz, co?

UWAGA! Tekst może zawierać spoilery z filmu "Doctor Strange w multiwersum obłędu".



"Tam już nie ma co oglądać", "anuluję subskrypcję", "serwis schodzi na psy" - oto standardowe komentarze, po kasacjach lubianych seriali na platformach VOD. Tak to zwykle w sieci wygląda. Nie tym razem. Informacja o końcu jednej z najpopularniejszych produkcji Amazon Prime Video, wzbudziła powszechny entuzjazm w internecie. Wszystko przez niedawną premierę "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu".



W najnowszym filmie MCU pojawiło się kilka cameosów, z czego jeden był spełnieniem marzeń fanów. W "Doktorze Strange'u 2" w epizodycznej roli możemy zobaczyć Johna Krasinskiego. Wciela się on w Reeda Richardsa. Takiego castingu miłośnicy adaptacji komiksów Marvela domagali się już od jakiegoś czasu. Teraz zwęszyli pismo nosem i liczą, że aktor dostanie większą rolę do odegrania w multiwersum.