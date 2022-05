Poezja najlepiej smakuje z kabanosem. Sanah reklamująca mięso to wizerunkowa wpadka

"Uczta" to projekt zaskakujący pod kilkoma względami: artystka zaprosiła na płytę grupę cenionych polskich wokalistów, zerwała ze słodkim wizerunkiem i zaproponowała swoim słuchaczom nieoczekiwanie dojrzały, intrygujący muzycznie i lirycznie projekt. Zapoznanie się z "Ucztą" nie pozostawia wątpliwości, że wszystkie te nieco infantylne maniery Jurczak są absolutnie celowe - artystka wie, co robi. I doskonale kontroluje swoje wokalne popisy, dbając jednocześnie o odpowiednią atmosferę warstwy lirycznej. Lubi sięgać po młodzieńczą bezbronność, naiwność i bezpretensjonalność - i wychodzi jej to świetnie. Całościowo jednak mamy do czynienia z materiałem poważniejszym, sugerującym zmiany wynikające z przebytej drogi - nie usłyszymy tu, że "hardkorowo pada deszcz".



Piosenkarka potraktowała zresztą motyw zasiadania do wspólnego posiłku poważnie - z każdym z dogrywających się do płyty artystów odwiedziła jedną z warszawskich restauracji, gdzie wykonano ilustrujące poszczególne numery zdjęcia. Symbolicznie "Uczta" ma być też zaproszeniem do stołu dla wszystkich słuchaczy - wokalistka dzieli się z nimi swoją muzyką, a zatem, jak sama podkreśla, swoim sercem. Przy okazji pokazując siebie z zupełnie innej strony - nowe (a może stare i prawdziwe?) oblicze sanah.



Biorąc pod uwagę powyższe, tym bardziej oczekiwałem od Zuzanny czegoś bardziej pomysłowego i subtelnego, niż próbę opchnięcia słuchaczom kawałków przeciętnego mięcha z Sokołowa. To, że postępująca komercjalizacja sztuki przybiera coraz bardziej groteskową formę (słyszeliście o nowej adaptacji Akademii Pana Kleksa? Kawulski za kamerą, a obok filmu powstaną też metaverse, park rozrywki i bilety NFT!), a wizja solidnego zarobku potrafi zmiękczyć nawet odżegnujących się od mainstreamu zawodników, nie jest niczym nowym - szkoda tylko, że artyści obniżają poprzeczki coraz niżej. Po wokalistce, która potrafi zaskoczyć Polskę tak dobrym materiałem, można chyba oczekiwać czegoś więcej.



No chyba, że sympatia sanah do tej przekąski to bardziej "kocham" niż "lubię" - kabanosy pojawiały się przecież wielokrotnie w jej wpisach w social mediach. Jeśli tak - ta miłość musi być naprawdę potężna.