Jak Michael Bay robi film, to się w nim dzieje. Jeszcze na długo, zanim zajął się "Transformersami", reżyser lubił serwować widzom ekranową rozwałkę. "Bad Boys" nie jest więc wyjątkiem w jego karierze. To opowieść o dwójce policjantów z Miami, których różni niemal wszystko, ale łączy niechęć do przestępców i przestrzegania przepisów. To buddy cop movie, które przepełnione jest afroamerykańskim luzem. Nudzić się przy nim nie sposób, bo akcja goni tu akcję, a żart pędzi za żartem.



Film dostępny na Netfliksie.