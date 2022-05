Co oprócz "Doktora Strange'a 2"? Ten weekend puchnie od nowości

Czy interesowało was kiedykolwiek, skąd pochodzi słynny syndrom sztokholmski? Jeżeli na to pytanie odpowiedzieliście twierdząco, to Netflix ma coś w sam raz dla was. Miniserial "Clark" to opowieść o szwedzkim kryminaliście Clarku Olofssonie, który stał się pierwszym w tym kraju "gangsterem-celebrytą". To właśnie od jego napadu na Kreditbanken wzięło się kultowe określenie używane dziś przez psychologów z całego świata.