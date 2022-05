Czy powinniśmy dalej używać mema z wizerunkiem Kailii Posey, skoro popełniła samobójstwo?

Ten temat może budzić wątpliwości. No bo jak to - młoda dziewczyna właśnie odebrała sobie życie, a my jak gdyby nigdy nic wlepiamy gifa z jej uśmiechem dla podrasowania humorystycznego charakteru wypowiedzi? Czy to aby na pewno właściwe i na miejscu?



Gdy sam zadałem sobie to pytanie, odruchowo zbagatelizowałem sytuację. Mem, zwłaszcza tak kultowy, jest przecież swoistym upamiętnieniem. Gdzieś w sieci rzuciło mi się w oczy porównanie tej sytuacji do rezygnacji z oglądania komedii z udziałem aktora, który niedawno zmarł. Nie jest to zbyt trafna analogia, ale pojmuję zamysł - z założenia wycięty fragment programu w żaden sposób nie dyskredytował i nie ośmieszał Posey. Poszedł w świat za sprawą absolutnie unikalnego i rozbrajającego uśmiechu dziewczynki - bez żadnych negatywnych konotacji. Dlaczegóż więc z niego rezygnować? Dlaczego odrzucać coś, co może zarazić uśmiechem innych?



Oczywiście, po chwili namysłu łatwo dojść do wniosku, że sprawa nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Po pierwsze - nie znamy dokładnych okoliczności i powodu, dla którego szesnastolatka zdecydowała się targnąć na swoje życie. Z oświadczenia rodziny wynika, że pozostawiła ją z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. Jeśli wieloletnia, zapoczątkowana przez "Małą piękność" presja miała mniejszy lub większy wpływ na kondycję psychiczną Posey w ostatnich tygodniach, rozpowszechnianie fragmentu tego właśnie programu może być uznane za niewłaściwe. Tu głównie przez bliskich - nie znamy ich stanowiska, ale istnieje spora szansa, że wykorzystywanie wizerunku ich zmarłej córki do żarcików mogłoby być dla nich bardzo bolesne.