Jak wspominałem - nie jest tego dużo. Wątki LGBT w młodzieżowych serialach albo traktowane są po macoszemu (napisane byle jak i wetknięte do scenariusza dla zasady), albo sama produkcja pozostawia wiele do życzenia. Jeszcze inne wypadają naprawdę nieźle, ale z założenia przeznaczone są dla widzów dorosłych ("Euforia", "Bo to grzech"). Na szczęście nie oznacza to całkowitego niedoboru w tej sferze.