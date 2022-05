"Doktor Strange w multiwersum obłędu" to najodważniejszy film MCU, ale fani się wściekną

Jednego na pewno nie sposób odmówić nowego "Doktorowi Strange'owi". To film, na którym bardzo trudno się nudzić. Akcja pędzi tutaj właściwie od pierwszej do ostatniej minuty i co chwilę dostajemy kolejną sekwencję akcji. Momentami CGI w kilku momentach nieco nie dorasta do oczekiwanych standardów, ale przez większość czasu "Doktor Strange w multiwersum obłędu" jest filmem zjawiskowym i mającym swój własny wizualny styl.



Gorzej, że między tymi sekwencjami akcji, bardzo często dostajemy scenki, w których bohaterowie jak dziecku tłumaczą sobie nawzajem, skąd pochodzą i co czują. Nie dostaniemy tutaj wybitnie napisanych dialogów, nawet jak na standardy MCU. Na pewno dało się to wszystko przeprowadzić mniej topornie, ale twórcy w wyraźny sposób poświęcają logikę niektórych sytuacji na rzecz doprowadzenia postaci do miejsca, w którym muszą się akurat znaleźć.