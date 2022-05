We wrześniu minionego roku Beata Kozidrak z dwoma promilami alkoholu we krwi rozbijała się swoim BMW po warszawskim Mokotowie. Inni kierowcy zareagowali, zanim doszło do tragedii. Wokalistka Bajmu ze skruchą przyznała się do winy i przeprosiła, ale nie zaakceptowała wyroku, wedle którego miałaby przez pół roku wykonywać prace społeczne, dostała pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów i nałożono na nią grzywnę. Dla artystki było to zbyt surowe. Po odwołaniu usłyszała łagodniejszą decyzję sądu.



W środę, 4 maja, sąd zdecydował, że artystka nie będzie mogła prowadzić pojazdów przez pięć lat i zapłaci 50 tys. zł grzywny oraz 20 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Brak obowiązku wykonywania prac społecznych z pewnością ucieszył Beatę Kozidrak. Niezadowolona jest jednak prokuratura, która zamierza się odwoływać od wyroku oraz internauci narzekający w mediach społecznościowych na niesprawiedliwość społeczną.