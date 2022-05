Filmy z Jamesem Bondem raz po raz trafiały na HBO GO i z niego znikały. Nie przyzwyczajaliśmy się do nich, ani też po nich nie płakaliśmy, bo wiadomo było, że zaraz wrócą. Teraz cała seria produkcji z agentem 007 pojawiła się na HBO Max, zatrzymując nas w domu na majówkę. Długo na platformie jednak nie pobędzie.



Znowu się zaczyna - chciałoby się rzec. Filmy z Jamesem Bondem (w tym najnowsza odsłona serii "Nie czas umierać") nie zagrzeją długo miejsca na HBO Max. Wiele wskazuje na to, że będą na platformie jeszcze tylko kilka miesięcy. Czy potem agent 007 wróci do serwisu? Czy może na stałe przejdzie na Amazon Prime Video?