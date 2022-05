HBO Max strzela celniej niż Netflix. Najlepsze seriale kwietnia, które trzeba nadrobić

"Rozdzielenie", nowy oryginalny serial Apple TV+, zadebiutowało w lutym tego roku, ale odcinki śledziliśmy aż do kwietnia. Moi redakcyjni koledzy już się produkcją zachwycali i nie będę ściemniać, że to nie dzięki nim wsiąkłam w tę historię. Serial, w którym w główną (i niejako podwójną) rolę wcielił się Adam Scott, to moje tegoroczne odkrycie i chyba najlepszy tytuł, za jaki odpowiada Apple. "Rozdzielenie" to thriller, który flirtuje z sci-fi, opowiadający o - teoretycznie - zwykłych ludziach. Technologia rozwinęła się do tego stopnia, że jesteśmy w stanie rozdzielić naszą świadomość, by - w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy - pamiętać tylko konkretne wydarzenia, budujące czy raczej kreujące naszą rzeczywistość. Główny bohater, Mark, głęboko przeżył przedwczesną stratę żony i aby sobie z nią poradzić, postanowił pracować w Lumos i rozdzielić swoją świadomość. W pracy jest Mark nr 2, który nie zna swojej przeszłości ani traumatycznych wydarzeń, a w domu i z rodziną jest Mark nr 1. Ten z kolei nie wie, czym zajmuje się w pracy. Sytuacja komplikuje się, kiedy kolega Marka nr 2 w tajemniczych okolicznościach znika z Lumos. Co wydarzyło się z Peteyem? Nad czym tak naprawdę pracuje Lumos? "Rozdzielenie" trzyma w napięciu do ostatniego odcinka, a finał… No, dawajcie już tę "dwójkę"!



Serial obejrzycie na Apple TV+.