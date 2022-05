Netflix tnie serial "Wiedźmin: Rodowód krwi". To brzmi jak katastrofa

Dobre wiadomości mamy za to dla fanów serialowego barda. Początkowo Jaskier miał odgrywać marginalną rolę w prologu "Rodowodu krwi". Teraz postanowiono znacząco zwiększyć jego udział w fabule produkcji. Podobno było sporo dokrętek z udziałem aktora się w niego wcielającego. Nawet jeśli Toss A Coin To Your Witcher wciąż szumi nam w uszach, wcale nie wydaje się to przemyślaną decyzją.