Na Netfliksie co chwilę pojawia się coś nowego. Do premier mijającego tygodnia zaraz dołączą kolejne tytuły. Po 2. części "365 dni" i finale "Ozark" platforma zmienia nieco klimat. W nadchodzących dniach spróbuje was rozbawić, obnażając tajemnice organizacji rządzącej światem w "Pentaweracie" i prezentując perypetię pary niedobranych gliniarzy w "Nieobliczalnych 2".