James Bond przejmuje HBO Max. Te premiery zatrzymają cię w domu nawet w weekend

To już, mamy to. Do HBO Max, niczym do domu, wracają filmy o Jamesie Bondzie. Tym razem wszystkie i to na majówkę! W serwisie pojawia się także "Nie czas umierać", czyli najnowsza część przygód eleganckiego agenta. Część, nawiasem mówiąc, bardzo, bardzo pechowa, bo wielokrotnie przekładana ze względu na pandemię koronawirusa. Co jednak ważne, HBO Max konsekwentnie rozwija swoją ofertę i już dzisiaj na platformie powinny być dostępne wszystkie filmowe "Bondy", w tym nawet te niekanoniczne.