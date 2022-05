Co tydzień pojawiają się nowe odcinki 2. sezonu "Star Trek: Picard". Polacy chętnie po nie sięgają. Niedawno serial musiał jednak spaść z pierwszego miejsca najpopularniejszych tytułów na Amazon Prime Video na rzecz "Peryferiów". Nic dziwnego. To wyjątkowo wciągająca opowieść, której finał zbliża się wielkimi krokami. W tym momencie zajmuje jednak drugą pozycję wśród najczęściej oglądanych produkcji dostępnych w serwisie. Co jeszcze trafiło do tego zestawienia w tym tygodniu?