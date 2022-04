No, to jazda z tą majówką. Gdyby jednak padało, wiemy, co powinniście zrobić!

Wyreżyserowany przez Rolanda Emmericha "Moonfall" to jeden z najgłupszych filmów science fiction ostatnich lat, ale paradoksalnie właśnie to czyni ten film wyjątkowym. Opowieść o Księżycu wydrążonym przez obcą cywilizację i grożącym upadkiem na Ziemię jest absurdalna od samego początku do końca. Dzięki odrobinie dystansu można się przy tej głupiutkiej historii naprawdę dobrze bawić. Od 26 kwietnia produkcję można oglądać na Polsat Box Go.