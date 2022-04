"365 dni" i "365 dni: Ten dzień" nie są dla każdego - stworzyły go głównie kobiety dla kobiet. I to też nie dla wszystkich. Ma swoją specyfikę, ale filmy pornograficzne dla facetów też mają swoją konwencję i nikt z docelowych odbiorców na nią nie narzeka.



Niedługo po tym, gdy na Netfliksie nadszedł "Ten dzień", jedna z grupowiczek napisała, że już go ogląda drugi raz. Tak więc odpaliła go o 9:00 i zaraz potem zrobiła to ponownie. Część użytkowniczek wolała poczekać do wieczora, by obejrzeć film z mężem lub znajomymi. Oto niektóre z komentarzy - tych pozytywnych. I nie wyglądały mi na pochodzące z fake kont junior social mediów.